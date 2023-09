Rallye équestre 2 Hameau de la Métairie Thury-Harcourt-le-Hom, 22 octobre 2023, Thury-Harcourt-le-Hom.

Thury-Harcourt-le-Hom,Calvados

En partenariat avec les @equidayscalvados, l’Ecurie des Monts organise son tout premier rallye équestre! Des énigmes et ateliers seront au programme, et surtout votre bonne humeur! Inscription avant le 20 Octobre! Accueil des cavaliers et VTT entre 9h et 10h.

45€ avec location de cheval.

30€ avec son cheval.

10€ VTT..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . .

2 Hameau de la Métairie Curcy-sur-Orne

Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie



In partnership with @equidayscalvados, Ecurie des Monts is organizing its very first equestrian rally! Riddles and workshops will be on the program, and above all your good mood! Register before October 20! Riders and mountain bikes welcome between 9 and 10 am.

45? with horse rental.

30? with horse.

10? WITH MOUNTAIN BIKE.

En colaboración con @equidayscalvados, la Ecurie des Monts organiza su primer rally ecuestre El programa incluirá adivinanzas y talleres, ¡y sobre todo su buen humor! ¡Inscríbete antes del 20 de octubre! Se admiten jinetes y bicicletas de montaña de 9 a 10 h.

45? con alquiler de caballo.

30? con caballo.

10? CON BICICLETA DE MONTAÑA.

In Zusammenarbeit mit den @equidayscalvados organisiert die Ecurie des Monts ihre erste Reiterrallye! Rätsel und Workshops stehen auf dem Programm, und vor allem Ihre gute Laune! Melden Sie sich bis zum 20. Oktober an! Empfang der Reiter und Mountainbikes zwischen 9 und 10 Uhr.

45? mit Leihpferd.

30? mit seinem Pferd.

10? MOUNTAINBIKE.

