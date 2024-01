Château de Crèvecoeur illuminé Crèvecoeur-en-Auge Mézidon Vallée d’Auge, samedi 18 mai 2024.

Château de Crèvecoeur illuminé Crèvecoeur-en-Auge Mézidon Vallée d’Auge Calvados

Le château de Crèvecœur ouvrira exceptionnellement ses portes en soirée lors des évènements « Pierres en Lumières » et la « Nuit Européenne des Musées ». Les animations proposées ainsi que la visite libre du château seront gratuites pour tous. Au cours de cette ouverture nocturne, les visiteurs auront la possibilité de profiter de la visite libre du château, mais aussi de participer à des visites guidées ou théâtralisées. Un moment privilégié pour contempler le château et ses pierres illuminés dans la nuit.

Crèvecoeur-en-Auge Château de Crèvecœur

Mézidon Vallée d’Auge 14140 Calvados Normandie lea.chauvin@chateaudecrevecoeur.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 20:00:00

fin : 2024-05-18 23:30:00



