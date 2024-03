Concert Jukebox heroes Route de Saint Lambert Cauville, vendredi 17 mai 2024.

Concert Jukebox heroes Route de Saint Lambert Cauville Calvados

The JACK

Tribute AC DC

The JACK rendent hommage aux légendaires AC/DC,

comme eux, ils n’ont pas de frontières, pas de limites,

sauf peut-être celles de l’enfer ! Et encore?

L’immense BE SCOTT illumine tout le show de son étonnant charisme,

sa démarche scénique si particulière, et bien sûr son inimitable voix,

UNE SOIREE ARROSEE ET D’ABUS EN TOUS GENRES !!

2DESIRE

Tribute U2

De WITH OR WITHOUT YOU à SUNDAY BLOODY SUNDAY

en passant par ORDINARY LOVE, sans oublier le ONE

les musiciens de 2DESIRE vous accompagnent

dans le monde mythique du grand groupe de Rock, U2

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 20:00:00

fin : 2024-05-17

Route de Saint Lambert Le Soubock

Cauville 14770 Calvados Normandie

L’événement Concert Jukebox heroes Cauville a été mis à jour le 2024-03-26 par OT Suisse Normande