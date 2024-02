Lumières sur Vieux-la-Romaine Chemin Hausse dit Duc Guillaume Vieux, samedi 18 mai 2024.

Lumières sur Vieux-la-Romaine Chemin Hausse dit Duc Guillaume Vieux Calvados

Au programme :

Visite théâtralisée de la Tutela (20h15 et 21h15) Suivez la Tutela, déesse protectrice de la ville antique d’Aregenua, pour une découverte de la Maison au Grand Péristyle à la lumière des flambeaux. Humour et découverte au programme.

Mytho Quizz (20h30/21h30/23h30) Venez tester en famille vos connaissances sur la mythologie gréco-romaine ! Pas si facile que ça…

Visite exposition temporaire à la torche (20h45/23h15) Pour les courageux, confrontez vous aux monstres de l’exposition « Embarque avec les héros grecs ». Écoutez les récits mythologique de Jason, Thésée et Ulysse et, à la lueur des torches, découvrez l’espace immersif. Frison garanti.

Uchronia, spectacle de feu (22h30) Émerveillez-vous autour d’un spectacle de danse et de feu sur les vestiges de la Maison au Grand Péristyle.

Alliant jonglerie et danse enflammée, l’intensité des tableaux va crescendo et s’achève sur une note explosive ! Compagnie Terra Juggler

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 20:00:00

fin : 2024-05-18 01:00:00

Chemin Hausse dit Duc Guillaume Accueil Musée de Vieux-la-Romaine

Vieux 14930 Calvados Normandie vieuxlaromaine@calvados.fr

