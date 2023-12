Le retable de Repentigny, de l’ombre à la lumière (2024) Chemin de l’Église Repentigny, 18 mai 2024 20:00, Repentigny.

Repentigny,Calvados

L’église St Martin de Repentigny sera, pour l’occasion, parée de mille feux. Une conférence vous permettra de mieux connaitre le riche patrimoine qu’elle renferme, et notamment le plus vieux retable du pays d’Auge, dont les origines flamandes vous seront révélées. Quand la nuit sera tombée, nous vous visiterons le vieux cimetière familial de la famille Thierry – Le Cesne qui n’aura plus de secret pour vous !.

2024-05-18 20:00:00 fin : 2024-05-18 23:00:00. .

Chemin de l’Église Eglise Saint Martin

Repentigny 14340 Calvados Normandie



The church of St Martin de Repentigny will be decked out in a thousand lights for the occasion. A lecture will introduce you to the church?s rich heritage, including the oldest altarpiece in the Pays d?Auge, whose Flemish origins will be revealed. When night falls, we’ll take you on a tour of the old Thierry family cemetery? Le Cesne, which will hold no more secrets for you!

La iglesia de San Martín de Repentigny se engalanará de mil colores para la ocasión. Una conferencia le permitirá descubrir su rico patrimonio, que incluye el retablo más antiguo del Pays d’Auge, cuyos orígenes flamencos le serán revelados. Al caer la noche, le llevaremos a visitar el antiguo cementerio familiar de los Thierry ? Le Cesne, que no guardará más secretos para usted

Die Kirche St Martin de Repentigny wird zu diesem Anlass mit tausend Lichtern geschmückt. Bei einem Vortrag erfahren Sie mehr über das reiche Kulturerbe der Kirche, insbesondere über den ältesten Altaraufsatz des Pays d’Auge, dessen flämische Ursprünge Sie kennenlernen werden. Wenn die Nacht hereingebrochen ist, besuchen wir den alten Familienfriedhof der Familie Thierry? Le Cesne, der dann kein Geheimnis mehr für Sie sein wird!

Mise à jour le 2023-12-06 par Conseil Départemental du Calvados