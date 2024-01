SEMEURS DE REVES Théâtre Lisieux Normandie Lisieux, vendredi 17 mai 2024.

SEMEURS DE REVES Le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves Vendredi 17 mai, 14h00, 19h30 Théâtre Lisieux Normandie Plein : 12€ // Réduit : 6€ // Jeunes : 2€ // Groupe : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-17T14:00:00+02:00 – 2024-05-17T15:30:00+02:00

Fin : 2024-05-17T19:30:00+02:00 – 2024-05-17T21:00:00+02:00

Les habitants de Griseville ont toutes sortes de croyances, de celles qui figent les pensées et les gens selon qu’ils soient hommes ou femmes, jeunes ou vieux, riches ou pauvres, à plumes ou à fourrure. Gare au Grisevillois qui ose sortir du rôle qui lui est destiné ! Deux étrangers, deux semeurs de rêves s’installent à Griseville et bousculent le quotidien de ses habitants. Les enfants d’abord, puis bientôt les plus grands vont interroger leurs croyances, briser les frontières, écouter leur cœur et prendre la route leur plus grand rêve avec courage, patience et persévérance.

Un spectacle qui mêle théâtre, marionnettes, films d’animation interactifs, chant, musiques originales et théâtres d’ombres.

https://youtu.be/dwJiyULbXxs

theatre d’objets theatre