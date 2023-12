Concert Mosaic — DOCMÉ + SPINER / GW / MVG 13 Boulevard Louis Pasteur Lisieux, 17 mai 2024, Lisieux.

Lisieux Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 20:30:00

fin : 2024-05-17

Concert Mosaic — DOCMÉ + SPINER / GW / MVG

– SPINER / GW / MVG

Spiner, rappeur depuis une quinzaine d’années, proposera les sons de son dernier projet « Dignité ».

GW est un jeune rappeur caennais bercé par la hip-hop. Il se différencie par son approche singulière de ce style, très tourné vers le chant.

MVG, influencé par Lefa, Niro, Youssoupha ou encore Kery James, est un rappeur qui écrit ses textes et compose ses musiques depuis plus de 6 ans.

– DOCMÉ

Docmé est un rappeur de la ville de Caen, qu’il représente sous le nom de « Caenpton ». Il s’inspire depuis l’enfance de groupes classiques indétrônables du rap français (Lunatic, La Mafia K1 fry , NTM, IAM) et du rap Us (Dr dre, le Wu tang, Nas ou 50 cent).

Depuis 2011, il a développé une identité musicale forte, notamment grâce à son timbre de voix reconnaissable dès la première écoute. Il évolue dans un style alliant la brutalité à la mélodie, des paroles engagées et des punchlines coupantes. C’est un personnage imposant qui revendique la puissance comme le partage. Aujourd’hui, on pourrait le présenter comme un croisement entre NTM et Pop Smoke, ou encore de Médine et Gazo. Une chose est sûre, il ne laisse jamais son public indemne.

TARIF : 7,50€ (4€ tarif réduit)

OUVERTURE DES PORTES 20H

DÉBUT DU CONCERT 20H30.

13 Boulevard Louis Pasteur

Lisieux 14100 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-27 par OT CA de Lisieux Normandie