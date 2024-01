Florentin Ginot & Alban Richard (ouverture publique) Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie Caen, vendredi 17 mai 2024.

Florentin Ginot & Alban Richard (ouverture publique) Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie Caen Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 19:00:00

fin : 2024-05-17 20:00:00

C’est une collaboration au sens le plus plein du terme qu’engagent le chorégraphe et performeur Alban Richard et le compositeur et instrumentiste Florentin Ginot, co-auteurs d’une pièce qui les réunira sur scène. Empruntant son titre au roman A Sentimental Journey de l’écrivain Laurence Sterne, où “sentimental” signifie résistance à la suprématie de la raison, A Sentimental Landscape joue sur la perte des repères au sein d’une cartographie sonore. Le duo concentre ses recherches sur une composition musicale intense, polyphonie de voix (parlées, soufflées) qui active et déclenche des mouvements, sons, affects et émotions. Dans ce paysage sonore mouvant, motifs de contrebasse, rythmes des machines et boucles ne laissent aucun répit aux corps des performeurs en présence. Prisonniers d’entrelacs de temporalités différentes, les corps endurent Le dur désir de durer qu’évoque Paul Éluard : “Nous sommes corps à corps, nous sommes terre à terre. Nous naissons de partout, nous sommes sans limites”.

C’est une collaboration au sens le plus plein du terme qu’engagent le chorégraphe et performeur Alban Richard et le compositeur et instrumentiste Florentin Ginot, co-auteurs d’une pièce qui les réunira sur scène. Empruntant son titre au roman A Sentimental Journey de l’écrivain Laurence Sterne, où “sentimental” signifie résistance à la suprématie de la raison, A Sentimental Landscape joue sur la perte des repères au sein d’une cartographie sonore. Le duo concentre ses recherches sur une composition musicale intense, polyphonie de voix (parlées, soufflées) qui active et déclenche des mouvements, sons, affects et émotions. Dans ce paysage sonore mouvant, motifs de contrebasse, rythmes des machines et boucles ne laissent aucun répit aux corps des performeurs en présence. Prisonniers d’entrelacs de temporalités différentes, les corps endurent Le dur désir de durer qu’évoque Paul Éluard : “Nous sommes corps à corps, nous sommes terre à terre. Nous naissons de partout, nous sommes sans limites”.

.

Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie 13 rue du Carel

Caen 14000 Calvados Normandie



L’événement Florentin Ginot & Alban Richard (ouverture publique) Caen a été mis à jour le 2024-01-15 par OT Caen la Mer