Pierres en Lumières à ANGOVILLE Parking attenant à l’église (herbage) Cesny-les-Sources, vendredi 17 mai 2024.

Illuminations de l’église avec torches, et bougies.

Concert de la Fanfare saint Jacques à 21h

Visite et entrée libre.

Début : 2024-05-17 20:00:00

fin : 2024-05-17 23:00:00

Cesny-les-Sources 14220 Calvados Normandie

L’événement Pierres en Lumières à ANGOVILLE Cesny-les-Sources a été mis à jour le 2024-04-09 par Conseil Départemental du Calvados