A marée basse et avec un vent de force 3 minimum, il vous est possible de profiter avec nous de nos belles étendues de sable. Pour cela, nous mettons à votre disposition le matériel pour le temps que vous souhaitez.

Si vous avez déjà roulé en char à voile, un moniteur vous fait un rappel du fonctionnement et des consignes de sécurité avant de mettre un char à voile à votre disposition. Si vous n’avez aucune expérience, des cours sont organisés, en groupes, encadrés par un ou deux moniteur(s) diplômé(s) du brevet d’état.

Le char à voile se pratique sur rendez vous. Les séances durent de 1 à 2 heures. Combinaisons et casques sont fournis.

Dès 12 ans.

Tarifs :

– Séance d’1 heure : 35€

– Séance d’1h30 : 41€

– Séance de 2h : 49€.

At low tide and with a wind of at least force 3, you can join us in enjoying our beautiful stretches of sand. We’ll provide you with the equipment you need for as long as you like.

If you’ve already been on a sand yacht, an instructor will give you a reminder of how it works and the safety instructions before putting a sand yacht at your disposal. If you have no previous experience, we can organize group lessons with one or two qualified instructors.

Sand yachting is by appointment only. Sessions last from 1 to 2 hours. Wetsuits and helmets are provided.

From age 12.

Prices :

– 1-hour session: 35?

– 1h30 session: 41?

– 2h session: 49?

Con marea baja y un viento de fuerza 3 como mínimo, podrá disfrutar con nosotros de nuestros bellos arenales. Te proporcionaremos el equipo que necesites durante todo el tiempo que quieras.

Si ya ha estado en un yate de arena, un instructor le recordará cómo funciona y las instrucciones de seguridad antes de poner un yate de arena a su disposición. Si no tiene experiencia previa, se organizan clases en grupo bajo la supervisión de uno o dos instructores cualificados.

Las clases de vela son sólo con cita previa. Las sesiones duran de 1 a 2 horas. Se proporcionan trajes de neopreno y cascos.

Para niños a partir de 12 años.

Precios :

– Sesión de 1 hora: 35

– Sesión de 1h30: 41?

– Sesión de 2 horas: 49?

Bei Ebbe und mindestens Windstärke 3 ist es möglich, mit uns unsere schönen Sandstrände zu genießen. Dafür stellen wir Ihnen die Ausrüstung für die von Ihnen gewünschte Zeit zur Verfügung.

Wenn Sie schon einmal mit einem Strandsegler gefahren sind, gibt Ihnen ein Lehrer eine Auffrischung der Funktionsweise und der Sicherheitshinweise, bevor er Ihnen einen Strandsegler zur Verfügung stellt. Wenn Sie noch keine Erfahrung haben, werden Kurse in Gruppen organisiert, die von einem oder zwei staatlich geprüften Lehrern betreut werden.

Strandsegeln wird nach Absprache angeboten. Die Sitzungen dauern 1 bis 2 Stunden. Anzüge und Helme werden zur Verfügung gestellt.

Ab 12 Jahren.

Preise:

– 1 Stunde: 35?

– 1,5-stündige Sitzung: 41?

– Zweistündige Sitzung: 49?

