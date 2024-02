Fabrication de caramel Route de Cabourg Merville-Franceville-Plage, samedi 18 mai 2024.

Fabrication de caramel Route de Cabourg Merville-Franceville-Plage Calvados

L’atelier de la Malle à Chocolat vous dévoile les secrets du caramel et vous apprend à réaliser le meilleur des caramel.

À la fin de l’atelier vous repartirez avec votre création, un livret de recettes et conseils.

Réservation obligatoire par mail.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-18

Route de Cabourg La Malle à chocolat

Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie contact@atelierslamalleachocolats.fr

L’événement Fabrication de caramel Merville-Franceville-Plage a été mis à jour le 2024-02-03 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge