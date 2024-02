Visite nocturne à la chapelle Saint Maclou Le Mesnil-Mauger Mézidon Vallée d’Auge, samedi 18 mai 2024.

Visite nocturne à la chapelle Saint Maclou Le Mesnil-Mauger Mézidon Vallée d’Auge Calvados

Route de Saint-Maclou, à Sainte-Marie aux Anglais sur la commune du Mesnil-Mauger , nous vous donnons rendez-vous le 18 mai de 20h00 à 23h30.

Parée de ses plus belles lumières, la Chapelle de Saint-Maclou vous ouvre ses portes.

Au programme illuminations, flambeaux et visite guidée des lieux.

Nous aurons beaucoup de plaisirs de vous recevoir autour d’un Pot d’accueil.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 20:00:00

fin : 2024-05-18 23:30:00

Le Mesnil-Mauger Chapelle de Saint-Maclou à Sainte-Marie aux Anglais

Mézidon Vallée d’Auge 14270 Calvados Normandie hjlepetit@chapellestmaclou.fr

L’événement Visite nocturne à la chapelle Saint Maclou Mézidon Vallée d’Auge a été mis à jour le 2024-02-16 par Conseil Départemental du Calvados