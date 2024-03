« Regardez le ciel » Sainte-Croix-sur-Mer, vendredi 17 mai 2024.

« Regardez le ciel » Sainte-Croix-sur-Mer Calvados

Représentation musicale et contée d’après « Le Petit Prince » d’Antoine de Saint-Exupéry.

Un tandem musical envoûtant forgé par la fusion délicate du violon et du mystérieux Cristal Baschet. Au cœur de cette symbiose musicale, l’œuvre littéraire et poétique intemporelle « Le Petit Prince » enveloppe l’auditoire dans une virtuosité suspendue.

A cette occasion, le public pourra admirer l’Eglise de Sainte-Croix-sur-Mer, datant du XIIe siècle, illuminée à l’intérieur et à l’extérieur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 20:00:00

fin : 2024-05-17 21:30:00

Eglise

Sainte-Croix-sur-Mer 14480 Calvados Normandie contact@cdc-stm.fr

