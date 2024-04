Tour du Calvados Salle Brummel Luc-sur-Mer, vendredi 17 mai 2024.

Tour du Calvados Salle Brummel Luc-sur-Mer Calvados

Vendredi

Le Tour du Calvados est organisé par le Rétro Moto Côte de Nacre et fête son 10e anniversaire cette année.

Cette manifestation a pour but de faire découvrir notre Normandie sur 3 jours, soit un périple d’environ 500km uniquement au roadbook remis le soir aux participants.

Cette manifestation est réservée aux motos d’avant 1965, nous auront 80 pilotes plus les accompagnants.

Cette année en plus de Begles et des Anglais, ce sont 22 départements Français qui seront représentés à Luc sur mer, Hautes Alpes, Ardennes, Calvados, Charentes, Côte d’Armor, Dordogne, Eure, Eure et Loire, Finistère, Indre et Loire, Maine et Loire, Manche, Mayenne, Morbihan, Nord, Oise, Orne, Bas Rhin, Sarthe, Seine Maritime, Essonne, Val-D’oise.

Etape 1 Vendredi 17 mai 2024.

Vous ne pourrez pas y départements couper, c’est l’année du 80e anniversaire du débarquement des troupes alliées sur le sol français. Nous avons donc choisi de vous faire découvrir quelques sites au détour de routes pas trop difficiles pour nos vieilles machines. Nous avons essayé d’éviter un peu les pièges à touristes en vous faisant visiter des lieux que nous trouvons beaux où vraiment intéressants.

Nous déjeunerons à la salle des fêtes de Ravenoville (Utah Beach) face à la mer et à quelques petits kilomètres de sainte Mère église, connue pour son parachutiste (au risque de vous décevoir, probablement une légende.) accroché sur le toit de l’église. Vous pourrez toutefois le voir, on lui a demandé de nous attendre dans sa fâcheuse position jusqu’après le repas.

Pour atteindre ces destinations, nous longerons la mer au plus prés, chaque fois que c’est possible. A quelques mètres du très important cimetière Américain (9387 tombes), le musée Overlord de Colleville sur mer nous attend pour une visite. Compte tenue de la distance restante après ceci, il serait préférable de limiter la durée de votre visite.

Sainte Mère l’église Visite du musée Overlord à Colleville/mer. Le repas sera servi dans la salle communale de Ravenoville.

Etape 2 Samedi 18 mai 2024

Visite du Château de Falaise

Avec cette nouvelle étape vers Falaise et la visite de son château, un mini résumé d’histoire s’impose.

Dans les personnages clé de la Normandie, Guillaume le conquérant tient une bonne place.

Guillaume est un descendant de Rollon, rude et violent chef viking établi 100 ans plus tôt à l’embouchure de la Seine. Selon les traditions Viking, le père de Guillaume possède plusieurs femmes dont l’une, Arlette, originaire de Falaise met au monde Guillaume en 1027 dans leur château de cette ville. (Ce qui lui vaut le surnom de bâtard car contraire aux préceptes catholiques).

Il faut dire que pour mettre fin aux pillages et invasions des vikings, le roi de France (Charles III) signa un traité avec Rollon qui se convertit au Catholicisme et reçu la Neustrie qui deviendra le duché de Normandie. Guillaume perd son père à l’âge de 8 ans et se retrouve au cœur de complots orchestrés par des prétendants au pouvoir. Après avoir échappé à des tentatives d’assassinat, il s’allie au roi de France (Henri 1 er ) pour défaire les

barons normands rebels. C’est la bataille du Val es dune (Vimont à 20kms de Caen) Guillaume avait fait de Caen et son château sa résidence principale.

Guillaume souhaite se marier avec sa Cousine au 3-ème degré (Mathilde), ce qui n’est pas du goût du pape qui

refuse à moins…. Qu’ils ne construisent 2 abbayes à Caen, ce qu’ils firent. (L’abbaye aux hommes où est enterré Guillaume et l’abbaye aux dames où est enterrée Mathilde).

En 1066 Edouard, Roi d’Angleterre meurt sans héritier. Il avait promis son trône à plusieurs personnes dont

Guillaume auprès duquel il trouva refuge durant 30 ans pour fuir Sven 1 er du Danemark qui avait chassé son

père du trône d’Angleterre.

Guillaume, certain de son bon droit, embarque avec son armée (à partir de Dives sur mer), part conquérir

l’Angleterre pour en devenir roi après la bataille victorieuse d’Hasting.

Le repas sera servi à Falaise, ville qui a énormément souffert durant la guerre, on se rappellera de la poche de Falaise dont les combats terribles se sont déroulés à quelques kilomètres.

Nous reprendrons le chemin du retour pour rejoindre la vallée de la Laize que nous suivrons sur quelques

kilomètres, passant entre autre devant les anciens séchoirs de tannerie au hameau de Gauguin (vous pouvez

vous y arrêter) puis traverser l’Orne en bordure de la Suisse normande pour remonter plein nord à travers la

plaine de Caen en direction de la mer.

Etape 3 Dimanche 19 mai 2024.

Pour ce troisième jour, c’est une première, pas de roadbook ! Nous traverserons la ville de Caen, La

visite de l’Abbaye ne nous a pas été autorisée en raison de notre trop grand nombre de personnes.

Qu’importe, nous traverserons quand même la ville avec la bienveillance de la police municipale pour

nous diriger vers Vieux la Romaine où une archéologue nous accueillera en 2 groupes afin de commenter les récentes découvertes de cette ancienne ville d’Aregenua, capitale romaine disparue.

Des petits groupes de motards avec un guide en tête se mettront en place pour traverser

lentement la ville construite sur des marécages toujours présents sous les constructions. Il suffit de

regarder l’église Saint Jean qui s’enfonçait au fur et à mesure que montait la tour-lanterne jamais

terminée. Les raisons de la guerre n’y sont pour rien, c’était comme cela avant.

Nous passerons devant le château fort de Guillaume le Conquérant, puis de l’église gothique Saint Pierre

dont la rivière qui passait à son chevet a été canalisée et recouverte pour créer un boulevard. Direction l’Abbaye aux hommes, devenue

l’hôtel de ville. C’est dans cette église qu’est

enterré Guillaume le conquérant (ou ce qu’il

en reste car les révolutionnaires ont profané

sa tombe). Nouvelle direction la prairie poumon

vert de la ville de Caen et en route pour

Vieux la romaine.

Fin de la manifestation le dimanche midi, les motos seront exposées et les pilotes n’hésiteront pas à répondre à vos questions.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 08:00:00

fin : 2024-05-19 17:00:00

Salle Brummel Rue Brummel

Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie retromotoluc@gmail.com

L’événement Tour du Calvados Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2024-03-30 par Calvados Attractivité