En musique et en lumières ! 2 Place Sainte-Anne Vire Normandie, 18 mai 2024, Vire Normandie.

Vire Normandie,Calvados

À Vire Normandie le Conservatoire s’associe au Musée pour vous faire vivre une soirée magique : mise en musique et en lumière des collections, de bâtiment et du jardin….

2024-05-18 19:00:00 fin : 2024-05-18 22:00:00. .

2 Place Sainte-Anne Musée de Vire

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



In Vire Normandie, the Conservatoire joins forces with the Museum to bring you a magical evening of music and light for the collections, the building and the garden…

En Vire Normandie, el Conservatorio se une al Museo para ofrecerle una velada mágica de música y luz a partir de las colecciones, el edificio y el jardín…

In Vire Normandie arbeitet das Konservatorium mit dem Museum zusammen, um Ihnen einen magischen Abend zu bereiten: Musikalische Untermalung und Beleuchtung der Sammlungen, des Gebäudes und des Gartens…

Mise à jour le 2023-11-21 par Conseil Départemental du Calvados