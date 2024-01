La forêt les pieds dans l’eau Le Moulin Pinel Souleuvre en Bocage, samedi 18 mai 2024.

Souleuvre en Bocage Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 10:00:00

fin : 2024-05-18 12:00:00

On l’appelle ripisylve. Cette mince bande de forêt qui pousse le long des berges, les racines dans l’eau. Elle est essentielle à la vie de la rivière et remplit des fonctions indispensables pour la qualité de l’eau et de l’écosystème. Elle abrite une faune et une flore spécifiques: martin pêcheur, petite nymphe à corps de feu, chrysomèle de l’aulne…

Au cours de cette balade commentée de quelques kilomètres, vous approcherez la rivière La Souleuvre, avec un regard nouveau.

.

Le Moulin Pinel Le Tourneur

Souleuvre en Bocage 14350 Calvados Normandie



Mise à jour le 2024-01-08 par Calvados Attractivité