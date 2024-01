La Grande Refonte des Deux Amis Port-en-Bessin-Huppain, samedi 18 mai 2024.

La Grande Refonte des Deux Amis Port-en-Bessin-Huppain Calvados

Les bateaux peuvent avoir plusieurs vie, mais ce patrimoine navigant est fragile.

Les Deux Amis, seul et unique barque chalutière du Calvados doit à nouveau revivre et naviguer sur les côtes normandes.

Vous raconter l’histoire de ce navire vous parler dans nos futures navigation, vous ouvrir les yeux sur le mer. Enbarquer avec nous pour redonner vie à ce bateau !

Les bateaux peuvent avoir plusieurs vie, mais ce patrimoine navigant est fragile.

Les Deux Amis, seul et unique barque chalutière du Calvados doit à nouveau revivre et naviguer sur les côtes normandes.

Vous raconter l’histoire de ce navire vous parler dans nos futures navigation, vous ouvrir les yeux sur le mer. Enbarquer avec nous pour redonner vie à ce bateau ! .

Quai Baron Gérard

Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie contact@deux-amis.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 20:00:00

fin : 2024-05-18 22:00:00



L’événement La Grande Refonte des Deux Amis Port-en-Bessin-Huppain a été mis à jour le 2024-01-25 par Conseil Départemental du Calvados