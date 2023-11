Abbaye Saint-André en Gouffern 23 Rue de l’Abbaye La Hoguette, 18 mai 2024, La Hoguette.

La Hoguette,Calvados

Visite de l’abbaye illuminée par les propriétaires.

2024-05-18 21:30:00 fin : 2024-05-18 22:30:00. .

23 Rue de l’Abbaye

La Hoguette 14700 Calvados Normandie



Visit to the abbey illuminated by the owners

Visita a la abadía iluminada por los propietarios

Besuch der Abtei, die von den Besitzern beleuchtet wird

Mise à jour le 2023-11-21 par Conseil Départemental du Calvados