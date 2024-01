Découverte nocturne et musicale du patrimoine médiéval de Bernières-sur-mer : Eglise de ma Nativité de N.D. er Place de l’église Bernières-sur-Mer, samedi 18 mai 2024.

Bernières-sur-Mer Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 21:00:00

fin : 2024-05-18 11:30:00

Onzième édition de Pierres en Lumières à Bernières.

L’église des Bernières, M.H. des XII° et XIII° siècles s’embrase à nouveau de 1000 chandelles invitant le visiteur à une déambulation médiévale accompagnée par les musiciens de l’APEC dans la nef romane aux voûtes et arcades illuminées. La promenade sera animée par un diaporama des représentations de l’église à différentes époques: peintures, dessins d’architecte, photos du XIX°, visite virtuelle par drône.

A la sortie de chacun, un document illustré… et des gourmandises normandes seront offerts.

L’église par ses décors semble être née sous le parrainage de la cathédrale de Bayeux. Le chanoine « Grand Thrésorier » de l’évêché était le véritable » patron » du village et tenait son manoir à Bernières jusqu’à la Révolution.

Onzième édition de Pierres en Lumières à Bernières.

L’église des Bernières, M.H. des XII° et XIII° siècles s’embrase à nouveau de 1000 chandelles invitant le visiteur à une déambulation médiévale accompagnée par les musiciens de l’APEC dans la nef romane aux voûtes et arcades illuminées. La promenade sera animée par un diaporama des représentations de l’église à différentes époques: peintures, dessins d’architecte, photos du XIX°, visite virtuelle par drône.

A la sortie de chacun, un document illustré… et des gourmandises normandes seront offerts.

L’église par ses décors semble être née sous le parrainage de la cathédrale de Bayeux. Le chanoine « Grand Thrésorier » de l’évêché était le véritable » patron » du village et tenait son manoir à Bernières jusqu’à la Révolution.

.

Place de l’église

Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie de.gery@free.fr



Mise à jour le 2024-01-13 par Conseil Départemental du Calvados