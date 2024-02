Pierres en Lumières Chapelle de Saint-Arnoult Rue de la Chapelle Saint-Arnoult, samedi 18 mai 2024.

Pierres en Lumières Chapelle de Saint-Arnoult Rue de la Chapelle Saint-Arnoult Calvados

L’événement « Pierres en lumières » est porté par les cinq départements normands, la Région Normandie et la Fondation du patrimoine. Il a pour but de mettre en valeur le temps d’une soirée le patrimoine historique de la région.

A cette occasion, le Comité d’animation de Saint-Arnoult, en collaboration avec l’association « Les Amis du Prieuré de Saint Arnoul sur Touque », illuminera la chapelle de Saint-Arnoult à l’aide de bougies LED et de donner la possibilité au public de découvrir l’intérieur de la chapelle et de la crypte.

Un concert de Jean-Jacques Petit, trompettiste normand, sera également proposé aux visiteurs.

Son style est unique, il fait chanter sa trompette d’une manière très personnelle et remarquable. Le programme est éclectique, classique, jazz, variété internationale, Gospel. La Strada, O mon papa, Ave Maria de Schubert, Concerto d’Aranjuez, entre autres.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 18:30:00

fin : 2024-05-18

Rue de la Chapelle Prieuré de Saint Arnoul sur Touque

Saint-Arnoult 14800 Calvados Normandie comiteanimation.starnoult14@gmail.com

L’événement Pierres en Lumières Chapelle de Saint-Arnoult Saint-Arnoult a été mis à jour le 2024-02-16 par OT SPL Deauville