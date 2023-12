Lumières sur la Station Radar 44 Station Radar 44, Route de Bény Douvres-la-Délivrande Catégories d’Évènement: Calvados

Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 20:00:00

fin : 2024-05-18 Mise en lumière de l’antenne WÜRZBURG avec possibilité de visites guidées (places limitées) à 20h00, 20h45, 21h30 avec un bénévole de l’association uniquement sur réservation à un tarif privilégié.

Station Radar 44, Route de Bény

Douvres-la-Délivrande 14440 Calvados Normandie

