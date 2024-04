Histoires d’eaux (arts graphiques) Salle des expostions de la gare Houlgate, vendredi 17 mai 2024.

Histoires d’eaux (arts graphiques) Salle des expostions de la gare Houlgate Calvados

Vendredi

À travers les œuvres de 5 artistes, élèves de l’école Arnaud de Mezerac, découvrez dessins, pastels, peintures à l’huile et aquarelles sur le thème de l’eau. Sérénité et paix intérieure sont les maîtres mots de cette exposition.

À travers les œuvres de 5 artistes, élèves de l’école Arnaud de Mezerac, découvrez dessins, pastels, peintures à l’huile et aquarelles sur le thème de l’eau. Sérénité et paix intérieure sont les maîtres mots de cette exposition. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 10:00:00

fin : 2024-05-20 18:00:00

Salle des expostions de la gare Boulevard Louis Pillu

Houlgate 14510 Calvados Normandie houlgate@ncpa-tourisme.fr

L’événement Histoires d’eaux (arts graphiques) Houlgate a été mis à jour le 2024-04-04 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge