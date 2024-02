« Transmission la relève ! » Médiathèque JF Sarrasin Hermanville-sur-Mer, jeudi 16 mai 2024.

« Transmission la relève ! » Médiathèque JF Sarrasin Hermanville-sur-Mer Calvados

Lecture et Rencontre-dédicace avec Igor Futterer4 thèmes 1-Le débarquement vue des terres et du point de vue des civils2-L’engagement et la résistance Normande (Camille Blaisot)3-Les Malgré-Nous dans la bataille de Normandie.4-L’après débarquement, l’aide et la solidarité aux populations (Samuel Beckett)

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-16 18:30:00

fin : 2024-05-16 20:30:00

Médiathèque JF Sarrasin 144 Grande Rue

Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie mediatheque@hermanville-sur-mer.fr

