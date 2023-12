Concert dans l’église de Langrune-sur-Mer illuminée Eglise Langrune-sur-Mer, 17 mai 2024, Langrune-sur-Mer.

Langrune-sur-Mer Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 20:30:00

fin : 2024-05-17 22:00:00

L’église de Langrune-sur-mer sera illuminée à l’extérieur et à l’intérieur par des bougies. Le maire présentera l’histoire de l’église avant le concert de musique Renaissance par l’association Langrunaise Harmunia Cordis. Vous pourrez découvrir ainsi le riche répertoire du XV au XVIIe siècle..

Eglise

Langrune-sur-Mer 14830 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-21 par Conseil Départemental du Calvados