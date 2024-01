Pierres en lumières au manoir de la Cour d’Anctoyère Le Mesnil Mauger Mézidon Vallée d’Auge, vendredi 17 mai 2024.

Pierres en lumières au manoir de la Cour d’Anctoyère Le Mesnil Mauger Mézidon Vallée d’Auge Calvados

Accueil par les propriétaires et visite des extérieurs du site :

manoir, dépendances et jardins. Mise en lumière.

Présentation par les entreprises des travaux réalisés.

Rafraichissements servis.

Démonstration de Krav Maga de la team du Mesnil Mauger.

Le manoir se situe entre l’église Saint-Etienne et le village.

Accueil par les propriétaires et visite des extérieurs du site :

manoir, dépendances et jardins. Mise en lumière.

Présentation par les entreprises des travaux réalisés.

Rafraichissements servis.

Démonstration de Krav Maga de la team du Mesnil Mauger.

Le manoir se situe entre l’église Saint-Etienne et le village. .

Le Mesnil Mauger 1078 Route de Le Mesnil Mauger

Mézidon Vallée d’Auge 14270 Calvados Normandie sibylle.depanthou@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 20:30:00

fin : 2024-05-17 23:30:00



L’événement Pierres en lumières au manoir de la Cour d’Anctoyère Mézidon Vallée d’Auge a été mis à jour le 2024-01-26 par Conseil Départemental du Calvados