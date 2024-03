[Festival ma parole] « Trauma Show » d’Ana Kap La redoute Merville-Franceville-Plage, jeudi 16 mai 2024.

[Festival ma parole] « Trauma Show » d’Ana Kap La redoute Merville-Franceville-Plage Calvados

Dans ce spectacle déjanté et poétique, Ana Kap joue, chante, danse et frétille au gré de saynètes où rien n’est laissé au hasard, alternance de moments touchants et humoristiques, avec une précision d’horloger suisse. Un véritable spectacle caméléon où se mêlent musique virtuose, comédie décalée et chansons dadaïstes.

En cas de mauvais temps le spectale aura lieu à la salle polyvalente.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-16 20:00:00

fin : 2024-05-16

La redoute Chemin de la baie

Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie

