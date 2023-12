Pierres en Lumières au château de Carel Château de Carel Saint-Pierre-en-Auge Catégories d’Évènement: Calvados

fin : 2024-05-18 23:00:00 De 10h à 18h : Salon du livre sur le thème : histoire et Patrimoine ( 20 auteurs invités + 3 stands du terroir), à 15h30 spectacle équestre « un air de galop » proposé par la mairie de saint Pierre en Auge.

Buvette Illumination du château et visites Libres jusqu’à 23h.

Château de Carel Saint Pierre sur Dives

Saint-Pierre-en-Auge 14170 Calvados Normandie

