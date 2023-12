La nuit des musées Centre historique Honfleur, 11 mai 2024, Honfleur.

Honfleur Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11

fin : 2024-05-11

Cette année marquera la 19ème édition de l’événement.

La Nuit européenne des musées est l’occasion, pour de nombreux musées, d’ouvrir gratuitement leurs portes partout en France et en Europe, de la tombée de la nuit jusqu’à minuit. Visites commentées et éclairées, parcours ludiques, ateliers, projections, dégustations, spectacles vivants et autres animations exceptionnelles donneront à vivre à un large public une expérience du musée à la fois conviviale et ludique.

Depuis son lancement en 2005, la Nuit européenne des musées attire, chaque année, un public nombreux dans un nombre croissant de musées. Elle est organisée par le ministère de la culture en liaison avec les directions régionales des affaires culturelles et bénéficie du patronage de l’Unesco, entre autres.

Au programme, à Honfleur :

* Concert de negro spiritual par l’école de musique municipale Erik Satie de 20h30 à 21h30 au musée Eugène-Boudin. Le negro spiritual est un type de musique vocale et sacrée né chez les esclaves noirs des Etats-Unis au XIXe siècle et qui est à l’origine du gospel. Le choix de ce répertoire est en lien avec l’exposition « Esclavage, mémoires normandes, d’une terre à l’autre », présentée au musée Boudin.

* Une visite de l’exposition « Esclavage, mémoires normandes, d’une terre à l’autre » sera proposée par le conservateur du musée, Benjamin Findinier, de 22 à 23 h ce samedi 13 mai. Cette visite abordera la question de la traite sous l’angle maritime, en apportant un éclairage particulier sur le déroulement des différentes étapes de la navigation et les lieux qui la ponctuent. De nombreuses pièces, issues des collections des musées, seront également à découvrir au fil des cimaises.

* Enfin, David Gadanho, guide conférencier et responsable du service des publics du musée, vous emmènera à la découverte des oeuvres les plus emblématiques du musée Boudin et des peintres de l’estuaire, du XIXe et du XXe siècle.

* A noter également que les quatre musées de Honfleur (musée de la Marine, musée d’Ethnographie, musée Boudin et musée du Vieux Honfleur) ainsi que la Lieutenance, seront ouverts de 20h30 à minuit ce soir-là..

Centre historique

Honfleur 14600 Calvados Normandie



