Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 20:00:00

fin : 2024-05-18 23:59:00 Les bénévoles de l’Association des Amis du Musée Radar, vous invitent pour une visite nocturne du Musée de la Station Radar 44. Visites libres ou guidées au choix selon possibilités. Prévoir un éclairage pour les déplacements en extérieur!.

Route de Bény Station Radar 44

Douvres-la-Délivrande 14440 Calvados Normandie

