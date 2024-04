Concert au CANA, anciennes écuries du château de Creully Creully sur Seulles, vendredi 17 mai 2024.

Concert au CANA, anciennes écuries du château de Creully Creully sur Seulles Calvados

La Compagnie des Airs Sauvages accueille l’Essaimage du Tympan au CANA, pour un concert de Débuts (ou comment je suis devenue musicienne). De Sting à Jobim, de Barbara aux Pink Floyd en passant par Kate Bush ou Frank Zappa, DEBUTS déroule, au fil de souvenirs-clés, le best of des chansons cultes qui sont à l’origine du désir de musique pour chacun.e des trois interprètes. Des tubes revisités avec esprit et poésie par ce trio atypique. Tout un programme résolument vintage et réjouissant. Les anciennes écuries du château de Creully, renommées le CANA formeront un écrin de choix pour ce trio.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 20:30:00

fin : 2024-05-17 22:30:00

parking du pôle santé de Creully, puis parc du château

Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie contact@airssauvages.org

