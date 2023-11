Fabrication de pain 16 route de Merville Bréville-les-Monts, 16 décembre 2023, Bréville-les-Monts.

Bréville-les-Monts,Calvados

Envie de découvrir un savoir-faire artisanal ? Apprenez à façonner et cuire votre propre pain dans un four à bois du XVIIIe siècle. N’oubliez pas votre farine et vos ingrédients favoris !.

2023-12-16 09:00:00 fin : 2023-12-16 13:30:00. .

16 route de Merville Ferme du haut de Bréville

Bréville-les-Monts 14860 Calvados Normandie



Want to discover an artisanal know-how? Learn how to shape and bake your own bread in an 18th century wood-fired oven. Don’t forget your flour and your favorite ingredients!

¿Le gustaría descubrir un oficio tradicional? Aprenda a dar forma y hornear su propio pan en un horno de leña del siglo XVIII. No olvides la harina y tus ingredientes favoritos

Haben Sie Lust, ein handwerkliches Können zu entdecken? Lernen Sie, Ihr eigenes Brot in einem Holzofen aus dem 18. Jahrhundert zu formen und zu backen. Vergessen Sie Ihr Mehl und Ihre Lieblingszutaten nicht!

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge