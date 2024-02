A la rencontre des amphibiens (grenouilles, tritons…) Moyaux, vendredi 17 mai 2024.

A la rencontre des amphibiens (grenouilles, tritons…) Moyaux Calvados

La Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie est un paradis pour amphibiens ! C’est pour cela qu’elle a mis en place un programme ambitieux de restauration de mares sur son territoire.

Nous vous proposons cette sortie sur des mares restaurées en 2023, ce sera l’occasion de découvrir la diversité de cette faune particulière aux mondes terrestre et aquatique, d’observer leurs comportements et d’avoir des explications sur leurs modes de vie.

Les amphibiens étant principalement actifs les premières heures de la nuit, la sortie est nocturne. Elle se déroule au printemps, pendant la période de reproduction de ces animaux. Prévoir une lampe frontale et des bottes !

(2km/2h) Niveau 1

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 20:30:00

fin : 2024-05-17 22:30:00

Place de l’Eglise

Moyaux 14590 Calvados Normandie lnicolle@agglo-lisieux.fr

