Les orants d’Aubigny en lumières Eglise Notre-Dame-de-la-Visitation Aubigny, 18 mai 2024 20:00, Aubigny.

Aubigny,Calvados

Visite et animation autour de l’Eglise « Notre-Dame-de-la-Visitation ».

2024-05-18 20:00:00 fin : 2024-05-18 22:30:00. .

Eglise Notre-Dame-de-la-Visitation

Aubigny 14700 Calvados Normandie



Visits and events around the « Notre-Dame-de-la-Visitation » church

Visitas y actos en torno a la iglesia de Notre-Dame-de-la-Visitation

Besichtigung und Animation rund um die Kirche « Notre-Dame-de-la-Visitation »

Mise à jour le 2023-12-05 par Conseil Départemental du Calvados