Mademoiselle Orchestra – Fanfare théâtralisée à Aunay-sur-Odon Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay, 16 mai 2024, Les Monts d'Aunay.

Les Monts d’Aunay,Calvados

Ras le pompon du quotidien ! Depuis des mois, des ombres de couleur, réglées comme du papier à musique, traversent furtivement la cour du bâtiment C et se faufilent vers le garage…

De petits couacs en gros canards, petit à petit, le tohu-bohu du début s’organise et devient musique. Autant dire que cette lubie est bel et bien devenue réalité ! Sous l’impulsion de Mme Liénard, leur chef de file, ces sept voisines déterminées ont sorti de leurs placards, des valses et des tangos, des rocks, des funks ou encore des discos afin de poursuivre sans relâche leur objectif: devenir de vraies femmes d’extérieur !.

2024-05-16 20:30:00 fin : 2024-05-16 21:50:00. .

Aunay-sur-Odon Route de Condé

Les Monts d’Aunay 14260 Calvados Normandie



The daily grind! For months now, colored shadows, set like music paper, have been stealthily crossing the courtyard of building C and making their way towards the garage?

From little bumps to big ducks, little by little, the tohu-bohu of the beginning becomes organized and becomes music. In other words, this whim has well and truly become a reality! Under the impetus of Madame Liénard, their leader, these seven determined neighbors have pulled waltzes and tangos, rocks, funks and discos out of their closets to relentlessly pursue their goal: to become true outdoorswomen!

La rutina diaria Desde hace meses, sombras de colores se deslizan sigilosas por el patio del edificio C hasta el garaje?

De pequeños pitidos a grandes patos, poco a poco, el tohu-bohu del principio se organiza y se convierte en música. Tanto es así que este capricho se ha hecho realidad Bajo el impulso de Madame Liénard, su líder, estas siete vecinas decididas han sacado de sus armarios valses y tangos, rocks, funks y discos para perseguir sin descanso su objetivo: ¡convertirse en auténticas mujeres al aire libre!

Der Alltag hat die Nase voll! Seit Monaten huschen farbige Schatten, die wie auf dem Notenpapier stehen, über den Hof von Gebäude C und schleichen sich in die Garage?

Von kleinen Pannen bis hin zu großen Enten, nach und nach wird das anfängliche Tohuwabohu organisiert und zu Musik. Die Idee wurde tatsächlich in die Tat umgesetzt Unter der Leitung von Frau Liénard, ihrer Anführerin, haben diese sieben entschlossenen Nachbarinnen Walzer und Tangos, Rock, Funk und Discos aus ihren Schränken geholt, um ihr Ziel zu erreichen: echte Outdoor-Frauen zu werden!

Mise à jour le 2023-11-15 par Attitude Manche