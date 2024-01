Visite du jeudi soir à Normandise Pet food à Vire Normandie Rue de l’Allière Vire Normandie, jeudi 4 avril 2024.

Vire Normandie Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 17:15:00

fin : 2024-04-04 18:30:00

Chaque jeudi, venez découvrir le savoir-faire et l’usine Normandise pet food et son site de production labélisé « vitrine industrie du futur » lors de sa visite gratuite.

NORMANDISE Pet Food, entreprise familiale à Vire en Normandie, est une usine de fabrication et de conditionnement spécialisée dans la fabrication de produits alimentaires humides pour chiens et chats. Fort d’une expérience de 30 ans, NORMANDISE Pet Food a une solide réputation dans l’agroalimentaire et est aujourd’hui fabricant N°1 français en pochons et barquettes à marque de distributeur autour de valeurs humaines et éthiques : Performance / Cohésion / Savoir-Faire / Dynamisme & Sérénité.

Non accessible aux personnes à mobilité réduite et aux enfants de moins de 8 ans

Lors de votre visite, certains points peuvent ne pas être visités pour des raisons de sécurité ou en fonction des travaux en cours.

Sur réservation uniquement, billetterie en ligne. Sous réserve des places disponibles.

Rue de l’Allière

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



