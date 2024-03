Livres & Musiques Concert littéraire « Les petites et grandes musiques de Françoise Sagan » Les Franciscaines Deauville Deauville, samedi 4 mai 2024.

Livres & Musiques Concert littéraire « Les petites et grandes musiques de Françoise Sagan » Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Le festival littéraire Livres & Musiques de Deauville célèbre chaque printemps les mots de la musique et la musique des mots autour d’une douzaine de rendez-vous.

Accompagnées au piano par Romain Berrodier, Sophie Delassein et Rose proposent une lecture musicale, à la manière d’un voyage sonore, des chansons de Sagan, celles qui lui ont été dédiées, ainsi que les musiques qui ont jalonné sa vie et ses œuvres. De Brahms à Billie Holiday, les mélodies qui ont marqué l’univers de cette icône littéraire sont interprétées par Rose et enrichies de ses propres compositions. Cette création, organisée par Livres & Musiques, rend hommage au 70e anniversaire de la parution de « Bonjour Tristesse » et au XXe anniversaire de la disparition de Françoise Sagan.

Sophie Delassein, journaliste et critique musicale et littéraire de renom, présentera les différentes facettes de l’œuvre musicale de Françoise Sagan, enrichissant ainsi la compréhension de cette grande artiste. Quant à Rose, chanteuse, auteure et compositrice talentueuse, elle apporte une dimension contemporaine à cet hommage intemporel à travers ses interprétations et compositions originales.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 19:45:00

fin : 2024-05-04

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République

Deauville 14800 Calvados Normandie contact@lesfranciscaines.fr

L’événement Livres & Musiques Concert littéraire « Les petites et grandes musiques de Françoise Sagan » Deauville a été mis à jour le 2024-03-03 par OT SPL Deauville