Cet évènement est passé Live Music au Casino Barrière Trouville Casino Barrière Trouville Trouville-sur-Mer Catégories d’Évènement: Calvados

Trouville-sur-Mer Live Music au Casino Barrière Trouville Casino Barrière Trouville Trouville-sur-Mer, 1 janvier 2023, Trouville-sur-Mer. Trouville-sur-Mer Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-01-01 20:30:00

fin : 2023-12-31 Chaque samedi soir : les «LIVE MUSIC», animation assurée par des chanteurs et musiciens sur le podium dans l’espace lounge du restaurant Villatara. Installez-vous confortablement, et vibrez au rythme des artistes ! Ambiance lounge pop, variété française et internationale, crooner américain, rock’n’roll ou les succès des années du top 50… Spectacles gratuits à 20h30.

Chaque samedi soir : les «LIVE MUSIC», animation assurée par des chanteurs et musiciens sur le podium dans l’espace lounge du restaurant Villatara. Installez-vous confortablement, et vibrez au rythme des artistes ! Ambiance lounge pop, variété française et internationale, crooner américain, rock’n’roll ou les succès des années du top 50… Spectacles gratuits à 20h30

Chaque samedi soir : les «LIVE MUSIC», animation assurée par des chanteurs et musiciens sur le podium dans l’espace lounge du restaurant Villatara. Installez-vous confortablement, et vibrez au rythme des artistes ! Ambiance lounge pop, variété française et internationale, crooner américain, rock’n’roll ou les succès des années du top 50… Spectacles gratuits à 20h30 .

Casino Barrière Trouville Place du Maréchal Foch

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

Mise à jour le 2023-12-21 par OT Trouville Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Trouville-sur-Mer Autres Code postal 14360 Lieu Casino Barrière Trouville Adresse Casino Barrière Trouville Place du Maréchal Foch Ville Trouville-sur-Mer Departement Calvados Lieu Ville Casino Barrière Trouville Trouville-sur-Mer Latitude 49.3661357 Longitude 0.0789121 latitude longitude 49.3661357;0.0789121

Casino Barrière Trouville Trouville-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trouville-sur-mer/