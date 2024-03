Remise du Prix Livres & Musiques de la Ville de Deauville Les Franciscaines Deauville Deauville, samedi 4 mai 2024.

Remise du Prix Livres & Musiques de la Ville de Deauville Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Le festival littéraire Livres & Musiques de Deauville célèbre chaque printemps les mots de la musique et la musique des mots autour d’une douzaine de rendez-vous.

Remis depuis 2004 par un jury d’écrivains présidé par Jérôme Garcin, le Prix Livres & Musiques de Deauville couronne chaque année un auteur inspiré par la musique. Il consacre l’auteur ou l’autrice d’une œuvre littéraire publiée dans l’année en lien avec la musique.

· 14h 30 > 15h 30 Rencontre avec les finalistes de la sélection Livres & Musiques animée par Baptiste Liger, Rédacteur en chef de LIRE, magazine littéraire.

· 15h 30 > 17h30 La grande Dédicace rencontres, échanges individuels et dédicaces de 30 auteurs et illustrateurs les écrivains du Jury et les invités de ce 21e Festival.

· 18h Remise du prix Livres & Musiques -20 ans du festival- par Jérôme Garcin, Président du Jury, et Philippe Augier, Maire de Deauville.

· 18h30 Conversation avec le lauréat.

· 19h Lecture d’extraits du livre lauréat, par la comédienne Anne-Marie Philipe.

· 19h 45 Concert littéraire « Les petites et grandes musiques de Françoise Sagan » par Sophie Delassein et Rose.

Le festival littéraire Livres & Musiques de Deauville célèbre chaque printemps les mots de la musique et la musique des mots autour d’une douzaine de rendez-vous.

Remis depuis 2004 par un jury d’écrivains présidé par Jérôme Garcin, le Prix Livres & Musiques de Deauville couronne chaque année un auteur inspiré par la musique. Il consacre l’auteur ou l’autrice d’une œuvre littéraire publiée dans l’année en lien avec la musique.

· 14h 30 > 15h 30 Rencontre avec les finalistes de la sélection Livres & Musiques animée par Baptiste Liger, Rédacteur en chef de LIRE, magazine littéraire.

· 15h 30 > 17h30 La grande Dédicace rencontres, échanges individuels et dédicaces de 30 auteurs et illustrateurs les écrivains du Jury et les invités de ce 21e Festival.

· 18h Remise du prix Livres & Musiques -20 ans du festival- par Jérôme Garcin, Président du Jury, et Philippe Augier, Maire de Deauville.

· 18h30 Conversation avec le lauréat.

· 19h Lecture d’extraits du livre lauréat, par la comédienne Anne-Marie Philipe.

· 19h 45 Concert littéraire « Les petites et grandes musiques de Françoise Sagan » par Sophie Delassein et Rose. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 14:30:00

fin : 2024-05-04 19:45:00

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République

Deauville 14800 Calvados Normandie contact@lesfranciscaines.fr

L’événement Remise du Prix Livres & Musiques de la Ville de Deauville Deauville a été mis à jour le 2024-03-03 par OT SPL Deauville