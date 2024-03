Ateliers de photographies avec Aline Darras Bellengreville, samedi 4 mai 2024.

Ateliers de photographies avec Aline Darras Bellengreville Calvados

Troisième artiste accueillie en résidence à Bellengreville, nous accueillons cette fois-ci l’artiste photographe Aline Darras.

Artiste basée à Caen et diplômée de l’ésam Caen/Cherbourg en 2021. Après plusieurs expositions collectives et résidences artistiques entre 2021 et 2023, c’est au tour de Bellengreville de la découvrir.

Artiste photographe, Aline Darras se définit comme photographe plasticienne. Son approche intègre également diverses pratiques artistiques telles que le dessin, la peinture et même la sculpture. Elle continuera ses recherches autour de la photographie plasticienne durant sa résidence. Son ambition étant « de construire une narration à travers ses images, de créer une histoire visuelle qui émerge de la diversité de ses explorations ».

ATELIERS TOUT PUBLIC

Samedi 27 avril 10h 12h

Samedi 4 mai 10h 12h

GRATUIT | Réservation auprès de l’accueil de la mairie ou au 02 31 23 68 38 et par mail à contact@mairie-bellengreville.fr | Ouvert à tous.

Début : 2024-05-04 10:00:00

fin : 2024-05-04 12:00:00

10 Rue Léonard Gille

Bellengreville 14370 Calvados Normandie contact@mairie-bellengreville.fr

