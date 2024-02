Expo photos « Témoins de guerre » Mairie de Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer, samedi 18 mai 2024.

Expo photos « Témoins de guerre » Mairie de Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer Calvados

Plongez dans l’histoire avec une exposition photo captivante de 10 portraits interactifs de témoins de guerre, présentée sur les grilles de la mairie de Lion-sur-Mer. Ces images saisissantes vous emmènent dans un voyage à travers le temps, vous permettant de découvrir les visages et les récits poignants de ceux qui ont vécu des moments historiques.

Chaque portrait est accompagné d’une narration immersive, offrant aux spectateurs une expérience interactive et émouvante. Ces témoignages vivants nous rappellent les sacrifices et les défis rencontrés par ceux qui ont été impliqués dans les conflits du passé.

Que vous soyez un passionné d’histoire ou simplement curieux de découvrir les histoires humaines derrière les événements historiques, cette exposition offre une occasion unique d’en apprendre davantage et de rendre hommage à ceux qui ont vécu ces moments tumultueux. Ne manquez pas cette expérience immersive qui promet de vous toucher en plein cœur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 10:00:00

fin : 2024-06-16 18:00:00

Mairie de Lion-sur-Mer 30 rue Galliéni

Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie communication@lionsurmer.fr

