du samedi 26 février au dimanche 6 mars à Paris Expo Porte de Versailles

Ynsect et COMPO, partenaires de l'AGRI'DETENTE du Pavillon 4 proposent des ateliers de découverte des insectes : l'insecte dans tous ses états. Un espace pédagogique qui répondra à toutes les questions des enfants : rôle de l'insecte dans la nature, leur élevage … mais aussi un atelier jardinage à l'aide de Frass, engrais à base de déjections d'insectes. Rdv tous les jours de 11h à 17h (séances toutes les heures fixes)

Paris Expo Porte de Versailles
1 Place de la Porte de Versailles, Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T11:00:00 2022-02-26T18:00:00;2022-02-27T11:00:00 2022-02-27T18:00:00;2022-02-28T11:00:00 2022-02-28T18:00:00;2022-03-01T11:00:00 2022-03-01T18:00:00;2022-03-02T11:00:00 2022-03-02T18:00:00;2022-03-03T11:00:00 2022-03-03T18:00:00;2022-03-04T11:00:00 2022-03-04T18:00:00;2022-03-05T11:00:00 2022-03-05T18:00:00;2022-03-06T11:00:00 2022-03-06T18:00:00

