VERSAILLES ELECTRO 2024 TERRASSES DU CHATEAU DE VERSAILLES Versailles, samedi 18 mai 2024.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billetsPrévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) du 28 Février à 14 heures au 06 mars 10h00Après trois éditions sold out, VERSAILLES ELECTRO revient le samedi 18 mai 2024 sur les terrasses du Château de Versailles pour une soirée exceptionnelle rassemblant des milliers de clubbeurs !Le Château de Versailles s’associe aux meilleurs artistes de la scène électro française pour vous proposer une programmation résolument festive et flamboyante.En tête d’affiche de cette soirée unique au pied de la Galerie des Glaces : Bon Entendeur et Kavinsky en DJ set !Les artistes de Radio Cargo et Nathalie Duchene, l’une des valeurs montantes de la scène électro et assureront la première partie de cette soirée hors du temps.HORAIRES & ACCÈS 18h30 : Ouverture des contrôles de sécurité19h00 : Ouverture des contrôles de billets, des bars et des stands de restauration19h30 : Accès au site et warm-up20h00 : Début des DJ sets00h00 : Fin des DJ setsProgrammation : BON ENTENDEUR (DJ SET)KAVINSKY (DJ SET)RADIO CARGONATHALIE DUCHENE

Tarif : 44.00 – 49.50 euros.

Début : 2024-05-18 à 20:00

Réservez votre billet ici

TERRASSES DU CHATEAU DE VERSAILLES . 78000 Versailles 78