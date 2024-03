Nuit européenne des musées Musée Lambinet Versailles, samedi 18 mai 2024.

Nuit européenne des musées Une nuit au musée Lambinet ! Samedi 18 mai, 20h00 Musée Lambinet Entrée libre, sans inscription.

Début : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Samedi 18 mai de 20h à minuit : Nuit européenne des musées

Voici les activités proposées pour la Nuit des musées :

· Une œuvre collective

Guidés par une artiste plasticienne, les visiteurs sont invités à participer à une œuvre collective inspirée des collections du musée. Cet atelier libre et créatif est destiné aux enfants accompagnés et aux adultes.

En continu, de 20h à minuit

· Des mini-visites

Les élèves de la spécialité Histoire des arts du lycée Marie Curie vous guident dans les collections du musée en mettant les femmes à l’honneur.

À 20h15, 21h, 21h45 et 22h30

· Lancement de la playlist du musée Lambinet

Équipé de votre smartphone et de vos écouteurs, venez découvrir en primeur la playlist Spotify qui vous accompagnera dans votre visite : morceaux actuels et répertoire classique feront vibrer les œuvres du musée.

En continu, de 20h à minuit.

Entrée libre

Musée Lambinet 54, boulevard de la Reine – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France Construit dans la 2ᵉ moitié du XVIIIᵉ siècle, installé depuis 1932, le musée Lambinet est un musée municipal situé le long du boulevard de la Reine, quartier Notre-Dame, à Versailles qui retrace l'histoire de la ville.

Après trois ans de travaux, le musée rouvre ses portes au public le samedi 3 décembre 2022.

Cette refonte du parcours des collections permanentes offre une nouvelle cohérence au musée Lambinet pour affirmer son identité de « maison de collectionneurs ». Collections permanentes : 6 € / 5 € (Plein tarif /tarif réduit) • Gratuit le dernier dimanche du mois

