Concert Requiem de Fauré, par le Chœur de Chambre de Versailles Eglise Sainte-Elisabeth de Hongrie Versailles

Concert Requiem de Fauré, par le Chœur de Chambre de Versailles Hommage à Gabriel Fauré. Samedi 25 mai, 20h45 Eglise Sainte-Elisabeth de Hongrie Tarif des billets : plein 18 € / réduit 15 €/ gratuit < 15 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2024-05-25T20:45:00+02:00 – 2024-05-25T22:00:00+02:00 Fin : 2024-05-25T20:45:00+02:00 - 2024-05-25T22:00:00+02:00

A l’occasion du centenaire de la disparition de Gabriel Fauré en 2024, le Chœur de Chambre de Versailles lui rend hommage et vous propose de redécouvrir deux œuvres majeures de son répertoire, le Requiem et le Cantique de Jean Racine avec orgue.

Direction : Béatrice Malleret

Orgue : Laurent Jochum

Baryton : Jiran JIA

Soprano : Sang Yun JEON

En vente sur place et sur choeurdechambreversa.free.fr

Eglise Sainte-Elisabeth de Hongrie 25, rue des Chantiers – 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « ccvers@free.fr »}] http://choeurdechambreversa.free.fr