VERTIKKA(RT) n°1 : Nuit musicale avec Arte Lab Espace Richaud Versailles

VERTIKKA(RT) n°1 : Nuit musicale avec Arte Lab Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 20h00 Espace Richaud Entrée libre

Déambulez librement d’une façon inattendue et inouïe dans l’espace Richaud à Versailles.

Le chœur et orchestre Arte Lab du Lycée La Bruyère de Versailles, et ses chefs Maïlys Pascault et David Sotiropoulos, vous invitent à (re)découvrir le lieu et vos sens sous le prisme de la verticalité : la musique, la danse, la poésie, l’humanité entre ciel et terre.

Les œuvres portées par les voix et instruments des jeunes musiciens et leurs chefs, aussi ponctuées d’improvisations chorégraphiques, vous (trans)porteront vers un imaginaire qui sera le vôtre : beauté, harmonie, méditation, émotions, spiritualité.

Une soirée marquée par des propositions musicales et dansées entrant en résonance avec l’architecture pour offrir à vos pérégrinations un écrin d’une immense palette de couleurs, styles, genres et formations : Rameau, Schubert, Fauré, Dvořák ou encore Piazzolla, œuvres sacrées ou profanes, musiques de film, électro, jazz, re/créations, improvisations…

L’Art Total au service de l’âme, voici notre projet VERTIKKA(RT) n°1 !

Espace Richaud 78 boulevard de la Reine 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France +33 (0)1 30 97 28 66 https://www.versailles.fr/188/culture/espace-richaud https://www.instagram.com/espacerichaud/ Ancien hôpital royal, cet établissement culturel accueille aujourd’hui des expositions patrimoniales, de photographies et d’art contemporain. Gare Versailles Rive Droite (2 min à pieds), Gare Versailles Château Rive Gauche (15 min à pied), Gare Versailles Chantier (17 min à pied), Bus 1, 3, 4 arrêt « Marché Notre Dame », deux parkings sous-terrain et places dans la rue

