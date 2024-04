Braderie Ludothèque de Versailles Versailles, samedi 25 mai 2024.

Braderie Venez acheter des jeux et jouets à petits prix pendant la 24e édition de la Fête du jeu ! Samedi 25 mai, 09h30 Ludothèque de Versailles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-25T09:30:00+02:00 – 2024-05-25T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-25T09:30:00+02:00 – 2024-05-25T18:00:00+02:00

Nouvelle braderie de printemps à la ludothèque. Que vous soyez adhérent ou simple usager, nos jeux et jouets seront disponibles à petits prix dans notre espace.

Une semaine de pré-vente est réservée aux adhérents.

Ludothèque de Versailles 3, allée Pierre de Coubertin – 78000 Versailles Versailles 78000 Montreuil Yvelines Île-de-France 01 30 21 60 13 https://www.ludothequeversailles.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0130216013 »}] La ludothèque de Versailles est une association (loi 1901) qui a été créée en 1974.

C’est un lieu où, autour du jeu ou du jouet, on se rencontre, on partage, on s’instruit, on invente, on rit, on se détend. Un cadre agréable où l’on peut venir jouer sur place et/ou emprunter des jeux.

©AliceH.