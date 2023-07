GRANDS AMPHIS : » La Vie simple » Université Ouverte de Versailles Versailles, 29 avril 2024, Versailles.

GRANDS AMPHIS : » La Vie simple » 29 avril et 27 mai 2024 Université Ouverte de Versailles Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Quelles sont les vertus « ordinaires » de nos vies, celles qui passent souvent inaperçues à notre manière d’être sensibles surtout à des gestes marquants ?

Carlo Ossola nous les rappelle, vertus pour soi et pour les autres, vertus minimes et communes qui fondent et mesurent l’homme et la société. Douze de ces qualités quotidiennes, Les vertus communes, ont paru aux Belles Lettres en 2019. Dans les détresses publiques de ces dernières années, poursuivant sa réflexion, il lui a paru nécessaire de mieux distinguer les exercices qui servent à nous former et les conduites à adopter avec les autres[…]

Carlo Ossola est un philologue, historien de la littérature et critique littéraire italien. Depuis 2000, il est professeur au Collège de France, titulaire de la chaire « Littératures modernes de l’Europe néolatine

Auditorium de l’Université Ouverte de Versailles.

Université Ouverte de Versailles 6, impasse des Gendarmes – entrée B – 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France 01 30 97 83 90 https://www.versailles.fr/universiteouverte/ https://www.facebook.com/Universit%C3%A9-Inter-%C3%82ges-de-Versailles-252294958303319 [{« type »: « email », « value »: « universite.ouverte@versailles.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 30 97 83 90 »}] Cycles de conférences, cours de langues, ateliers de pratiques artistiques… l’Université Ouverte propose chaque année au plus grand nombre un programme d’activités varié et adapté à tous les niveaux et qui touche tous les savoirs tels que l’histoire, les sciences, la géopolitique, la pratique et histoire des arts, les langues classiques et vivantes…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-29T18:30:00+02:00 – 2024-04-29T19:30:00+02:00

2024-05-27T18:30:00+02:00 – 2024-05-27T19:30:00+02:00