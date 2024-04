Matinée-rencontre, les premiers pas en maternelle Ecole maternelle Les Petits Bois Versailles, samedi 1 juin 2024.

Matinée-rencontre, les premiers pas en maternelle Ecole maternelle Les Petits Bois Versailles, samedi 1 juin 2024.

Matinée-rencontre, les premiers pas en maternelle Votre enfant va faire son entrée en maternelle ? Venez poser vos questions aux professionnels de la petite enfance et de l’éducation lors de la matinée-rencontre du 1er juin à l’école Les Petits-Bois. Samedi 1 juin, 09h00 Ecole maternelle Les Petits Bois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T09:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T09:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

6e édition de la matinée-rencontre à l’école maternelle Les Petits-Bois.

• Côté petite enfance

Des professionnelles de crèche vous accompagnent pour que l’entrée de votre enfant à l’école maternelle, lieu de nouvelles expériences et de nouveaux repères affectifs et sociaux, se passe le mieux possible.

• Côté éducation

Recevez toutes les informations nécessaires pour gérer les inscriptions sur le portail Famille et rencontrez des Atsem et des coordinateurs périscolaires qui travaillent dans les groupes scolaires de la ville.

Ecole maternelle Les Petits Bois 4, rue des Petits Bois- 78000 Versailles Versailles 78000 Jussieu Yvelines Île-de-France