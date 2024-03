Spectacle Alfred de Musset Salle Marcelle Tassencourt Versailles, vendredi 24 mai 2024.

Spectacle Alfred de Musset Par le théâtre des Deux Rives. Deux pièces en un acte « Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée » et « Un caprice ». Vendredi 24 mai, 20h30 Salle Marcelle Tassencourt 10 € la place. Gratuit moins de 11 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-24T20:30:00+02:00 – 2024-05-24T23:00:00+02:00

Fin : 2024-05-24T20:30:00+02:00 – 2024-05-24T23:00:00+02:00

Salle Marcelle Tassencourt 7 bis, rue Pierre Lescot – 78000 Versailles Versailles 78000 Clagny Glatigny Yvelines Île-de-France https://www.facebook.com/pages/Salle-Marcelle-Tassencourt-Versailles/585238878244917 [{« type »: « phone », « value »: « 0614364972 »}] La salle Marcelle Tassencourt accueille les différents spectacles et événements de la Maison de quartier et les associations.