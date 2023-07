Lorsque l’enfant paraît Théâtre Montansier Versailles, 28 mai 2024, Versailles.

Lorsque l'enfant paraît 28 mai – 1 juin 2024 Théâtre Montansier

Redécouvrir André Roussin maître du boulevard des années 50. Un texte qui fait mouche et de multiples rebondissements dans un décor et des costumes très colorés. Une galerie de personnages menés par Catherine Frot (Olympe Jacquet, bourgeoise dépassée, pétrie d’idées reçues) et Michel Fau (Charles Jacquet, sous-secrétaire d’État à la famille). André Roussin nous régale avec les déboires de cette famille bon teint, déconnectée des réalités de l’époque soudain confrontée à une avalanche de bébés imprévus ! La morale et les préjugés vont être mis à mal. Leur vie bien rangée en apparence est bouleversée.

Le théâtre Montansier est le théâtre de la ville de Versailles situé dans le département des Yvelines (France). C'est un théâtre à l'italienne du XVIIIe siècle situé au cœur du quartier Notre-Dame et à quelques pas du château de Versailles et de l'opéra royal. La salle fut inaugurée le 18 novembre 1777, en présence de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Ce théâtre est né sous l'impulsion de Marguerite Brunet, dite Mademoiselle Montansier, dont il porte aujourd'hui le nom.

